В Рязанской области фиксируют случаи заболевания боррелиозом

В Рязанской области зафиксировали два случая заболевания боррелиозом (болезнь Лайма). Это инфекционное заболевание вызывают бактерии рода Borrelia, которые переносят клещи. Об этом сообщает ГТРК «Ока» со ссылкой на данные Роспотребнадзора по Рязанской области.

В этом году с начала сезона клещей в медицинские учреждения за помощью обращались 332 человека, в том числе 113 детей.

Согласно данным Центра гигиенического образования населения Роспотребнадзора, при заболевании поражаются кожа, суставы, нервная и сердечно-сосудистая системы. Часто оно переходит в хроническую форму.

Первые симптомы болезни Лайма могут появиться через 2-30 дней, но в среднем — спустя 14 дней. Когда возбудители инфекции начинают погибать, в процессе выделяется токсин, вызывающий сильные симптомы интоксикации. Тогда и появляются первые признаки болезни, очень напоминающие грипп: резко повышается температура тела, возникает ломота в мышцах и суставах, слабость, светобоязнь, тошнота, рвота, кашель.

Отмечается, что при адекватной и вовремя начатой терапии длительность заболевания составляет от 3 дней до 1 месяца и заканчивается полным выздоровлением.