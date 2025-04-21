В Рязани завершается отопительный сезон

Соответствующее постановление подписал и.о. главы администрации города Рязани Дмитрий Лощинин. С 22 апреля в Рязани начнется отключение систем отопления жилищного фонда и объектов социальной сферы.

Организации всех форм собственности, эксплуатирующие системы теплопотребления, также с 22 апреля 2025 года приступят к отключению систем теплопотребления от тепловых сетей.

При принятии органом местного самоуправления решения об окончании отопительного сезона учитываются температура воздуха, прогноз и динамика изменения погодных условий в последующих периодах, фактический микроклимат в детских дошкольных и образовательных учреждениях, на объектах здравоохранения.