В Рязани завершается отопительный сезон

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Соответствующее постановление подписал и.о. главы администрации города Рязани Дмитрий Лощинин. С 22 апреля в Рязани начнется отключение систем отопления жилищного фонда и объектов социальной сферы.
Организации всех форм собственности, эксплуатирующие системы теплопотребления, также с 22 апреля 2025 года приступят к отключению систем теплопотребления от тепловых сетей.
При принятии органом местного самоуправления решения об окончании отопительного сезона учитываются температура воздуха, прогноз и динамика изменения погодных условий в последующих периодах, фактический микроклимат в детских дошкольных и образовательных учреждениях, на объектах здравоохранения.