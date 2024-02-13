В Рязани выступит легендарный ансамбль, который премьер-министр Великобритании назвал «Поющим оружием»

30 марта 2024 года в Рязани в Муниципальном культурном центре выступит легендарный коллектив – Академический Ансамбль песни и пляски Российской Армии А.В. Александрова. В 1945 году он получил «неофициальное» название от Уинстона Черчилля. После выступления коллектива на Ялтинской конференции премьер-министр сказал, что у русских есть ещё и «Поющее оружие».

А первый раз на большой сцене «александровцы» выступили 12 октября 1928 года. Этот день стал отправной вехой легендарного коллектива.

Более 90 лет Академический Ансамбль песни и пляски Российской Армии А.В. Александрова, наряду с ансамблем «Берёзка» и русским балетом является культурной визитной карточкой нашей страны. После выступления коллектива в штаб-квартире в Брюсселе в 2007 году пресса писала «Русские без единого выстрела взяли НАТО».

Утро 25 декабря 2016 года стало одной из трагических страниц в истории коллектива. В Чёрном море потерпел катастрофу самолет Ту-154Б-2 223-го летного отряда Минобороны России. Самолет направлялся в сирийскую провинцию Латакия, на борту находились музыканты ансамбля имени Александрова…

16 февраля 2017 года в театре Российской армии ансамбль выступил в обновлённом составе. Основным условием для продолжения деятельности стало сохранение традиций, которым более 90 лет.

В репертуаре ансамбля более двух тысяч произведений. Это и песни советских, российских и зарубежных авторов, народные песни и танцы, духовная музыка, классические произведения русских и зарубежных композиторов, шедевры мировой рок — и поп- музыки, солдатские пляски.

В Рязанцы увидят легендарный водевиль — ревю «Свадьба в Малиновке» по мотивам оперетты Б.Александрова и одноимённого музыкального фильма в исполнении концертной эстрадной группы коллектива.

В спектакле двадцать пять артистов прославленного на весь мир Ансамбля Александрова перевоплощаются во всем известных персонажей села Малиновка, используя для этого многообразие костюмов, стильное оформление сцены, современную хореографию и интересные музыкальные аранжировки. Вас ждет встреча с паном Грицианом Таврическим, Яринкой, пастухом Андрейкой, прохиндеем Папандопуло, Яшкой-артиллеристом, дедом Нечипором, Гапусей, Трандычихой и другими любимыми персонажами.

Живой звук гармони, балалайки, баяна, аккордеона, голосов солистов и вокального ансамбля, зажигательные танцы, искрометный юмор сопровождают публику на протяжении всего представления, которое завершается настоящей деревенской свадьбой с танцами и песнями, в которой самое активное участие вместе с жителями Малиновки принимает весь зрительный зал!

В Рязани выступит легендарный ансамбль, который премьер-министр Великобритании назвал «Поющим оружием»

30 марта 2024 года в Рязани в Муниципальном культурном центре выступит легендарный коллектив – Академический Ансамбль песни и пляски Российской Армии А.В. Александрова.

В 1945 году он получил «неофициальное» название от Уинстона Черчилля. После выступления коллектива на Ялтинской конференции премьер-министр сказал, что у русских есть ещё и «Поющее оружие». А первый раз на большой сцене «александровцы» выступили 12 октября 1928 года. Этот день стал отправной вехой легендарного коллектива. Более 90 лет Академический Ансамбль песни и пляски Российской Армии А.В. Александрова, наряду с ансамблем «Берёзка» и русским балетом является культурной визитной карточкой нашей страны. После выступления коллектива в штаб-квартире в Брюсселе в 2007 году пресса писала «Русские без единого выстрела взяли НАТО».

Утро 25 декабря 2016 года стало одной из трагических страниц в истории коллектива. В Чёрном море потерпел катастрофу самолет Ту-154Б-2 223-го летного отряда Минобороны России. Самолет направлялся в сирийскую провинцию Латакия, на борту находились музыканты ансамбля имени Александрова…

16 февраля 2017 года в театре Российской армии ансамбль выступил в обновлённом составе. Основным условием для продолжения деятельности стало сохранение традиций, которым более 90 лет.

В репертуаре ансамбля более двух тысяч произведений. Это и песни советских, российских и зарубежных авторов, народные песни и танцы, духовная музыка, классические произведения русских и зарубежных композиторов, шедевры мировой рок — и поп- музыки, солдатские пляски.

В Рязанцы увидят легендарный водевиль — ревю «Свадьба в Малиновке» по мотивам оперетты Б.Александрова и одноимённого музыкального фильма в исполнении концертной эстрадной группы коллектива.

В спектакле двадцать пять артистов прославленного на весь мир Ансамбля Александрова перевоплощаются во всем известных персонажей села Малиновка, используя для этого многообразие костюмов, стильное оформление сцены, современную хореографию и интересные музыкальные аранжировки.

Вас ждет встреча с паном Грицианом Таврическим, Яринкой, пастухом Андрейкой, прохиндеем Папандопуло, Яшкой-артиллеристом, дедом Нечипором, Гапусей, Трандычихой и другими любимыми персонажами.

Живой звук гармони, балалайки, баяна, аккордеона, голосов солистов и вокального ансамбля, зажигательные танцы, искрометный юмор сопровождают публику на протяжении всего представления, которое завершается настоящей деревенской свадьбой с танцами и песнями, в которой самое активное участие вместе с жителями Малиновки принимает весь зрительный зал!