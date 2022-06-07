В Рязани выявили нарушения в работе нескольких маршруток

Специалисты мэрии продолжают контроль за перевозкой граждан в общественном транспорте Рязани. В период с 30 мая по 5 июня они выявили нарушения в работе нескольких коммерческих перевозчиков.
Речь идёт о следующих маршрутах:
- №33М2 (ООО «Таксавто»),
- №33бМ2 (ИП Гирина Т.А.),
- №42М2 (ИП Пряхина Ю.А.),
- №90М2 (ИП Кочарян А.Э.),
- №77аМ2 и 95М2 (ИП Захаркина Ю.В.).
О выявленных замечаниях сотрудники уведомили перевозчиков. Им предстоит устранить их.
Рязанцам напоминают: при нарушении графика движения маршрута необходимо обращаться в управление транспорта. Обращения принимаются по телефонам: (4912) 29-78-07, (4912) 29-78-40.