В Рязани выявили нарушения в работе нескольких маршруток

Специалисты мэрии продолжают контроль за перевозкой граждан в общественном транспорте Рязани. В период с 30 мая по 5 июня они выявили нарушения в работе нескольких коммерческих перевозчиков.

Речь идёт о следующих маршрутах:

№33М2 (ООО «Таксавто»),

№33бМ2 (ИП Гирина Т.А.),

№42М2 (ИП Пряхина Ю.А.),

№90М2 (ИП Кочарян А.Э.),

№77аМ2 и 95М2 (ИП Захаркина Ю.В.).

О выявленных замечаниях сотрудники уведомили перевозчиков. Им предстоит устранить их.

Рязанцам напоминают: при нарушении графика движения маршрута необходимо обращаться в управление транспорта. Обращения принимаются по телефонам: (4912) 29-78-07, (4912) 29-78-40.