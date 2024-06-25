Вторник, 25 июня, 2024

В Рязани выделили 740 млн рублей на ремонт дорог

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: t.me/pavelmalkov_official

Губернатор Рязанской области Павел Малков объявил о выделении 740 миллионов рублей на ремонт дорог в городе в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

За текущий год планируется отремонтировать следующие участки: улицы Энгельса, Щорса, Костычева (дублер), Центральная от дома № 2 Г до дома № 64, Пушкина от ул. Ленинского Комсомола до ул. Семашко, Татарская от дома № 93 до ул. Дзержинского, 5-й район в Борках от 4-го до 9-го района. Также отремонтируют участок дороги от Восточной окружной по поселку Карцево и мост на улице Маяковского.

Павел Малков подчеркнул, что после ремонта на все дороги будет действовать пятилетняя гарантия.

Ранее из областного бюджета были выделены дополнительные субсидии на ремонт дорог в Рязани.

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