В Рязани выделили 740 млн рублей на ремонт дорог

Губернатор Рязанской области Павел Малков объявил о выделении 740 миллионов рублей на ремонт дорог в городе в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

За текущий год планируется отремонтировать следующие участки: улицы Энгельса, Щорса, Костычева (дублер), Центральная от дома № 2 Г до дома № 64, Пушкина от ул. Ленинского Комсомола до ул. Семашко, Татарская от дома № 93 до ул. Дзержинского, 5-й район в Борках от 4-го до 9-го района. Также отремонтируют участок дороги от Восточной окружной по поселку Карцево и мост на улице Маяковского.

Павел Малков подчеркнул, что после ремонта на все дороги будет действовать пятилетняя гарантия.

Ранее из областного бюджета были выделены дополнительные субсидии на ремонт дорог в Рязани.