В Рязани временно ограничат движение на улицах Сережина Гора и Бугровка

С 20:00 до 05:00 в ночное время с 4 на 5 июня и с 5 на 6 июня в Рязани будет временно ограничено движение транспорта на участках автодорог по улицам Сережина Гора и Бугровка.

Меры связаны с проведением ремонтных работ, сообщили в городской администрации. Водителям рекомендуется заранее учитывать изменения и планировать маршруты с учётом возможных затруднений.

Администрация приносит извинения за доставленные неудобства и просит рязанцев соблюдать осторожность вблизи ремонтируемых участков.