В Рязани врачи спасли мужчину с бронзовой кожей

В Рязанской областной клинической больнице врачи оказали помощь молодому мужчине с бронзовой кожей. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.

Молодой человек, совмещавший работу лаборанта с обучением в ординатуре, вёл активную жизнь, пока не столкнулся с тревогой, бессонницей, общей слабостью и утомляемостью. Со временем он заметил потемнение кожи, она в итоге приобрела бронзовый оттенок. Эти симптомы уже сложно было списать на обычное переутомление. Снижение веса, учащенное сердцебиение указывали на заболевание, требующее точной диагностики. Состояние ухудшалось, давление резко упало, и мужчина обратился в приемное отделение областной больницы ночью.

Анализы выявили высокий уровень калия и низкий уровень натрия в крови. Дежурные врачи, терапевт и кардиолог, заподозрили надпочечниковую недостаточность и госпитализировали пациента в эндокринологическое отделение. Наличие нарушений в работе щитовидной железы также подтверждало этот редкий диагноз.

В отделении пациент проходил лечение и обследования, наблюдался специалистами. Диагноз подтвердился лабораторно. Тяжесть состояния была обусловлена недостатком гормонов коры надпочечников. Вовремя назначенная гормональная терапия позволила избежать гормонального криза. Со значительным улучшением состояния и посветлением кожи пациент был выписан из стационара под наблюдение эндокринолога.