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Происшествия

В Рязани водитель и подростки пострадали в ДТП на улице Энгельса

Алексей Самохин

20 января, около 18:30, вблизи дома № 20 на улице Энгельса в Рязани произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля ГАЗ-2834. Подробности сообщила пресс-служба УГИБДД Рязанской области.

По предварительной информации, 20-летний водитель транспортного средства, пытаясь избежать столкновения с попутным автомобилем «Ниссан Альмера», не справился с управлением и совершил наезд на дерево.

В результате аварии травмы получили водитель «Газели» и его пассажиры — подростки 16 и 17 лет. Пострадавшим была оказана медицинская помощь.

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В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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