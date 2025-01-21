В Рязани водитель и подростки пострадали в ДТП на улице Энгельса

20 января, около 18:30, вблизи дома № 20 на улице Энгельса в Рязани произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля ГАЗ-2834. Подробности сообщила пресс-служба УГИБДД Рязанской области.

По предварительной информации, 20-летний водитель транспортного средства, пытаясь избежать столкновения с попутным автомобилем «Ниссан Альмера», не справился с управлением и совершил наезд на дерево.

В результате аварии травмы получили водитель «Газели» и его пассажиры — подростки 16 и 17 лет. Пострадавшим была оказана медицинская помощь.

Реклама

В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.