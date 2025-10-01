Среда, 1 октября, 2025
9 C
Рязань
Общество

В Рязани включили сирены оповещения

Алексей Самохин
Изображение от mamewmy на Freepik

Утром в среду, 1 октября, в Рязани включили сирены оповещения населения. Звук было слышно во всех районах города. Проводится проверка работы систем оповещения. 

Кроме того, сообщение о проверке пришло на мобильное приложение МЧС России. 

«Экстренная информация РСЧС (Рязанская область): Внимание сообщение Правительства Рязанской области! 

Уважаемые жители Рязани и Рязанской области. Проводится «Техническая проверка системы оповещения».  

Необходимо: сохранять спокойствие, оставаться на своих местах и не предпринимать никаких действий», — говорится в сообщении.

