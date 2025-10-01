Утром в среду, 1 октября, в Рязани включили сирены оповещения населения. Звук было слышно во всех районах города. Проводится проверка работы систем оповещения.

Кроме того, сообщение о проверке пришло на мобильное приложение МЧС России.

«Экстренная информация РСЧС (Рязанская область): Внимание сообщение Правительства Рязанской области!

Уважаемые жители Рязани и Рязанской области. Проводится «Техническая проверка системы оповещения».

Необходимо: сохранять спокойствие, оставаться на своих местах и не предпринимать никаких действий», — говорится в сообщении.