В Рязани суд рассмотрит дело о смерти младенца

Заместитель прокурора Рязанской области утвердил обвинительное заключение в отношении врача, сообщает телеграм-канал региональной прокуратуры.

Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

В ходе предварительного следствия установлено, что в декабре 2021 года в медицинское учреждение поступила беременная женщина.

При оказании медицинской помощи сотрудником больницы были допущены дефекты, состоящие в прямой причинно-следственной связи со смертью ребенка.

— Следствием установлено, что обвиняемая в нарушение нормативных документов не провела необходимых исследований и необоснованно назначила и применила роженице медицинский препарат, в результате чего ребенок получил родовую травму, от которой впоследствии скончался, — сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Собранные предварительным следствием по уголовному делу доказательства явились достаточными для предъявления ей обвинения в совершении причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Московский районный суд г. Рязани.