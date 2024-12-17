В Рязани состоялся новогодний праздник для детей-инвалидов

В рязанском дворце спорта «Олимпийский» прошла елка для семей с особенными детьми, организованная при поддержке правительства области и благотворительного фонда «Я-есть!». Об этом сообщает министерство труда и соцзащиты в своем телеграм-канале.

Гостей праздника приветствовали основатель благотворительного фонда Ксения Алферова и заместитель председателя правительства Рязанской области, региональный координатор проекта «Крепкая семья» Наталья Суворова. Елка прошла в рамках Года семьи. Мероприятие посетили 300 рязанских семей, воспитывающих детей-инвалидов.

«Все мы – кусочки одного пазла. По отдельности выглядим странно, но когда объединяемся – создаем гармоничную картину, в которой важен каждый из нас, со всеми своими особенностями. Поэтому эти дети даны нам Богом для того, чтобы научить любить, и любить безусловно», – отметила Ксения Алферова.

В рамках праздника для детей были организованы мастер-классы, веселые игры, встреча с Дедом Морозом, чаепитие, наложение аквагрима. Также детки могли написать пожелания для бойцов СВО. Ребята могли изготовить елочные игрушки, в этом им помогала Ксения Алферова. Одну игрушку Ксения забирала с собой, чтобы украсить ею символ Нового года на «Удивительных ёлках» в Москве.

«Сегодня здесь собрались уникальные дети, которые вместе с Ксенией своими руками изготовили новогодние игрушки и украсили ими семь елок. Их творения будут радовать нас на протяжении всего праздника», – сказала заместитель председателя правительства Рязанской области Наталья Суворова.

На празднике состоялось открытие фотовыставки благотворительного фонда «Я есть!». Выставку рязанцы смогут посетить в филармонии города.