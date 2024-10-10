Четверг, 10 октября, 2024

В Рязани собирают канцтовары для херсонских школьников и детсадов

Автор: Алексей Самохин

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Молодёжный парламент при Рязанской областной Думе проводит сбор образовательных материалов и канцелярских принадлежностей для дошкольных и общеобразовательных учреждений Херсонской области.

Для школ и детских садов требуются:

  1. Наглядные дидактические материалы, обучающие игры и книги для детей (выпущенные не ранее 2020 года);
  2. Литература для формирования нравственного самосознания у детей старшего дошкольного возраста 6-7 лет (выпущенные не ранее 2020 года);
  3. Отечественная художественная литература для детей от 5 до 8 лет, от 9 до 12 лет, от 12 до 14 лет, от 14 лет и старше (выпущенные не ранее 2020 года);
  4. Канцелярские принадлежности (тетради, авторучки, карандаши, фломастеры, краски, пластилин и т.д.), школьные рюкзаки, спортивная форма и инвентарь.

Материал должен быть новым. Подержанные материалы к сбору не принимаются.

Сбор будет осуществляться до 1 ноября 2024 года с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 в стенах Штаба общественной поддержки партии «Единая Россия» в Рязанской области по адресу: Рязань, ул. Горького, д. 49А.

Телефоны для связи: 8 (4912) 28-43-13, 8 (4912) 28-43-23.

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