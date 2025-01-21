В Рязани начали подготовку к 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Совещание по подготовке плана мероприятий к празднованию провели глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова и глава администрации Рязани Виталий Артёмов. В обсуждении приняли участие депутаты Рязанской городской Думы и сотрудники администрации.

На совещании отметили, что празднование 80-летия Великой Победы – это центральное событие 2025 года. Празднование обещают провести на самом высоком уровне.

2025 год объявлен Годом защитника Отечества в память о подвигах всех наших предков, сражавшихся в разные исторические периоды за Родину. Обсуждалась и социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении единовременной выплаты от 55 до 80 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны, их вдовам, бывшим малолетним узникам концлагерей, труженикам тыла и жителям блокадного Ленинграда, совершеннолетним узникам концлагерей и тем, кто работал на объектах ПВО. Дополнительные меры социальной поддержки ветеранов будут установлены и на муниципальном уровне.

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Как отметили представители администрации, муниципальные учреждения Рязани уже начали подготовку к предстоящему юбилею. Перечень мероприятий, вошедший в план празднования, очень широк, он включает в себя памятные, образовательные, культурные мероприятия, социально значимые акции.