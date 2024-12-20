В Рязани прошли Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Яны Лукониной

В Академии единоборств в Рязани прошли Всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Олимпийские надежды» на призы чемпионки Мира Яны Лукониной. Участие в них приняли 510 спортсменок из 25 регионов РФ.
Рязанские гимнастки показали отличные результаты, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Индивидуальная программа
Многоборье (женщины 14 лет и старше), программа МС
Крылова Маргарита (бр. Лисицыной О.А.; Академия единоборств) – 1 место Маликова Елизавета (бр. Лисицыной О.А.; Академия единоборств) – 3 место
Многоборье (юниорки 12 лет), программа КМС
Алешина Алина (бр. Лисицыной О.А.; Академия единоборств) – 1 место
Многоборье (девочки 11 лет)
Программа 1 разряда
Полежайковская Софья (бр. Лисицыной О.А.; Академия единоборств) – 2 место
Многоборье (девочки 6-7 лет), программа 2 юн. разряда
Крючкова Алиса (бр. Лисицыной О.А.; Академия единоборств) – 1 место
Федосеева Милана (бр. Лисицыной О.А.; Академия единоборств) – 3 место
Многоборье (девочки 8 лет), программа 3 разряда. Группа С
Вайцехович Варвара (бр. Лисицыной О.А.; Академия единоборств) – 2 место
Групповые упражнения
Многоборье (женщины 14 лет и старше), программа МС
Козлова Вероника, Макаревская Ксения, Чиркова София, Егорова Вера, Семикова Валерия, Каукина Софья – 1 место (Коробкова М.М., Пучкова О.А., Никитенко А.В.; Академия единоборств, Олимпиец, Сокол)
Групповые упражнения, многоборье (юниорки, 12-13 лет.), программа КМС
Ерохина Ангелина, Лукина Дарья, Мешкова Эльза, Кондрашова Валерия, Борисова Алиса, Панфилова Анна – 2 место (бр. Лисицыной О.А.; Академия единоборств)
Групповые упражнения, многоборье (девочки 10-11 лет.), программа 2 разряда
Алексанова Диана, Арефьева Марина, Кошелева Валерия, Матросенко Алиса, Рогожина Елизавета, Семина Дарья – 3 место (бр. Лисицыной О.А.; Академия единоборств)
Групповые упражнения, многоборье (девочки 9 лет.), программа 3 разряда
Шедко Ангелина, Ратникова Арина, Бессилкина Анастасия, Попова София, Паршина Валерия, Китаева Полина – 2 место (бр. Лисицыной О.А.; Академия единоборств)
Дуэт, многоборье (женщины 14 лет и старше), программа МС
Ларионова София, Полюхина Дарья – 1 место (бр. Лисицыной О.А.; Академия единоборств)
Данилова Наталья, Поротикова Варвара – 2 место (бр. Лисицыной О.А.; Академия единоборств)
Дюкина Елизавета, Юдина Елизавета – 3 место (бр. Филипповой Л.В.; Академия единоборств)
Дуэт, многоборье (девочки 9 лет), программа 1 разряда
Кузнецова Дарья, Радина Милана – 1 место (бр. Лисицыной О.А.; Академия единоборств)