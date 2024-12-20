В Рязани прошли Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Яны Лукониной

В Академии единоборств в Рязани прошли Всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Олимпийские надежды» на призы чемпионки Мира Яны Лукониной. Участие в них приняли 510 спортсменок из 25 регионов РФ.

Рязанские гимнастки показали отличные результаты, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.

Индивидуальная программа

Многоборье (женщины 14 лет и старше), программа МС

Крылова Маргарита (бр. Лисицыной О.А.; Академия единоборств) – 1 место Маликова Елизавета (бр. Лисицыной О.А.; Академия единоборств) – 3 место

Многоборье (юниорки 12 лет), программа КМС

Алешина Алина (бр. Лисицыной О.А.; Академия единоборств) – 1 место

Многоборье (девочки 11 лет)

Программа 1 разряда

Полежайковская Софья (бр. Лисицыной О.А.; Академия единоборств) – 2 место

Многоборье (девочки 6-7 лет), программа 2 юн. разряда

Крючкова Алиса (бр. Лисицыной О.А.; Академия единоборств) – 1 место

Федосеева Милана (бр. Лисицыной О.А.; Академия единоборств) – 3 место

Многоборье (девочки 8 лет), программа 3 разряда. Группа С

Вайцехович Варвара (бр. Лисицыной О.А.; Академия единоборств) – 2 место

Групповые упражнения

Многоборье (женщины 14 лет и старше), программа МС

Козлова Вероника, Макаревская Ксения, Чиркова София, Егорова Вера, Семикова Валерия, Каукина Софья – 1 место (Коробкова М.М., Пучкова О.А., Никитенко А.В.; Академия единоборств, Олимпиец, Сокол)

Групповые упражнения, многоборье (юниорки, 12-13 лет.), программа КМС

Ерохина Ангелина, Лукина Дарья, Мешкова Эльза, Кондрашова Валерия, Борисова Алиса, Панфилова Анна – 2 место (бр. Лисицыной О.А.; Академия единоборств)

Групповые упражнения, многоборье (девочки 10-11 лет.), программа 2 разряда

Алексанова Диана, Арефьева Марина, Кошелева Валерия, Матросенко Алиса, Рогожина Елизавета, Семина Дарья – 3 место (бр. Лисицыной О.А.; Академия единоборств)

Групповые упражнения, многоборье (девочки 9 лет.), программа 3 разряда

Шедко Ангелина, Ратникова Арина, Бессилкина Анастасия, Попова София, Паршина Валерия, Китаева Полина – 2 место (бр. Лисицыной О.А.; Академия единоборств)

Дуэт, многоборье (женщины 14 лет и старше), программа МС

Ларионова София, Полюхина Дарья – 1 место (бр. Лисицыной О.А.; Академия единоборств)

Данилова Наталья, Поротикова Варвара – 2 место (бр. Лисицыной О.А.; Академия единоборств)

Дюкина Елизавета, Юдина Елизавета – 3 место (бр. Филипповой Л.В.; Академия единоборств)

Дуэт, многоборье (девочки 9 лет), программа 1 разряда

Кузнецова Дарья, Радина Милана – 1 место (бр. Лисицыной О.А.; Академия единоборств)