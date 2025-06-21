В Рязани прошёл выпуск прапорщиков и иностранцев в десантном училище

Глава администрации Рязани Виталий Артёмов поздравил выпускников Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова. Церемония состоялась на плацу, где дипломы получили сразу два выпуска — 20-й выпуск прапорщиков и 60-й выпуск военнослужащих из дружественных стран.

По словам Артёмова, вручать документы элите российской армии — особая честь. Он отметил высокий уровень подготовки в училище, прочные традиции и мощную школу офицерского мастерства.

— Здесь учат не просто воевать. Здесь учат думать, действовать быстро и точно. На этих курсах становятся настоящими профессионалами, — сказал Артёмов.

Выпускникам пожелали здоровья, стойкости и успехов на службе. А главное — быть надёжной опорой своей стране и тем, кто рядом.