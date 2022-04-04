В Рязани прошёл первый городской фестиваль моды «Новый сезон. Весна 2022»

«Максимальная концентрация моды, красоты и талантов» — так можно кратко описать первый городской фестиваль моды «Новый сезон. Весна 2022», прошедший 1 апреля в Гербовом зале библиотеки имени Горького.

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Фестиваль открыла директор библиотеки Наталья Николаевна Гришина, которая отметила важность того, что участниками стали дизайнеры, стилисты, фабрики и модные магазины Рязани и области.

На фестивале состоялось 18 показов одежды от создателей повседневной и праздничной одежды для женщин, мужчин и детей. Наряды демонстрировали более 100 моделей — профессионалы и ученики модельных школ разных возрастов, среди которых были еще совсем юные звездочки в возрасте от трех лет.

На модном показе выступила певица Анна Чевтаева — победительница пятого сезона международного музыкального проекта на НТВ «Ты — супер», певица Анастасия Скворцова — многократный Лауреат Международных и Всероссийских конкурсов исполнителей, а также команда центра танцевального искусства «Репутация».

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В завершение участники фестиваля получили памятные дипломы.