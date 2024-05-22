В Рязани прошел фестиваль городошного спорта

19 мая 2024 года на территории Дворца детского творчества состоялся фестиваль городошного спорта «Возвращение городков», организованный областной федерацией этого вида спорта.

Мероприятие прошло зрелищно. Участники соревновались в личном и командном зачетах.

Выступали творческие коллективы Дворца.

Многие просто пришли посмотреть и весело провести свое время. Также было много детишек, которые не остались без внимания — для них предоставлялись детские комплекты городков.

По итогам соревнований все победители получили памятные призы и сувениры.