Среда, 22 мая, 2024

В Рязани прошел фестиваль городошного спорта

Автор: 7info

Опубликовано

19 мая 2024 года на территории Дворца детского творчества состоялся фестиваль городошного спорта «Возвращение городков», организованный областной федерацией этого вида спорта.

Мероприятие прошло зрелищно. Участники соревновались в личном и командном зачетах.

Выступали творческие коллективы Дворца.

Многие просто пришли посмотреть и весело провести свое время. Также было много детишек, которые не остались без внимания — для них предоставлялись детские комплекты городков.

По итогам соревнований все победители получили памятные призы и сувениры.

В Рязани прошел фестиваль городошного спорта
В Рязани прошел фестиваль городошного спорта
В Рязани прошел фестиваль городошного спорта
В Рязани прошел фестиваль городошного спорта
В Рязани прошел фестиваль городошного спорта

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