Среда, 31 мая, 2023
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В Рязани продолжаются сезонные работы по благоустройству

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В областном центре в ежедневном режиме проводится уход за зелеными насаждениями. Так, 30 мая на проезде Завражнова высаживают колеус. Перекопку цветников провели на Лыбедском бульваре со стороны Цирка и в сквере В.А. Молодцову. Во всех районах города производится полив посаженных цветов, сообщила пресс-служба администрации Рязани.

Выкашивали газоны на улицах Новоселов, Есенина, Сережина Гора, Первомайский проспект, в парках ЦПКиО, Ильина дубрава, Нижний городской сад, Лесопарк, на бульваре Есенина, в сквере на улице Лермонтова, на разделительной полосе на Московском шоссе. Механизировано выкашивали улицу Зубковой и Бульвар Победы.

Мусор собрали на улицах Циолковского, Есенина, Первомайский проспект, Почтовая, на Театральной площади, бульваре Есенина, в скверах Горького, Маргелова, Уткина, Скобелева, Набережная, в скверах на Радищева и Соборной, у кинотеатра «Родина» и других городских территориях.

Тротуары подметали на улицах Почтовая, Павлова, Семинарская, Новоселов, Есенина, Первомайский проспект, в сквере на Соборной, Лесопарке и Центральном парке культуры и отдыха. Вручную подмели пешеходные зоны на Бульваре Победы, в скверах 60-летия Победы, В.А. Молодцова.

Бригады мехуборки очищали от смета и грунтовых наносов проезжую часть на улицах Зубковой, Николодворянская, Лево-Лыбедская и в переулке Войкова.

Также рабочие продолжают проводить в порядок дорожные ограждения: на ул. Зубковой продолжаются работы по помывке, на Московском шоссе их красят, на Касимовском шоссе – ремонтируют. На площади Победы помыли чашу фонтана, на других фонтанах провели обслуживание: сбор случайного мусора из чаш, регулировка форсунок и уровня воды. Привезли песок на детские площадки в парке Новопавловская роща, в сквере Керамзавода и 50-летия Октября.

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