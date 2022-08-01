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В Рязани полицейские задержали девушку с «синтетикой»

Утром в понедельник, 1 августа, в Рязани полицейские задержали девушку с «синтетикой». Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по Рязанской области.

На улице Яхонтова правоохранители обратили внимание на девушку, которая при виде их занервничала и ускорила шаг. Полицейские остановили прохожу, проверили её документы и спросили, есть ли у неё при себе запрещённые вещества или предметы. Рязанка призналась, что в её сумочке — наркотическое вещество, которое она приобрела через «закладку».

На место приехали сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков. В результате досмотра у девушки обнаружили свёрток с производным N-метилэфедрона массой 0,5 грамма.

В отношении 20-летней рязанки возбуждено уголовное дело.

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