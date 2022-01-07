В Рязани наградили победителей «Новогоднего фестиваля забав»

7 января в Центральном парке культуры и отдыха подвели итоги «Новогоднего фестиваля забав», который проходил в преддверии Нового года в трёх номинациях: «Забавы ради», «Новогодние фантазии» и «Рецепты от Забавы». Участники присылали свои видеоролики, а с 21 декабря по 6 января прошло онлайн-голосование за лучшую работу.

Победителей поздравила начальник управления культуры администрации города Евгения Власова.

«Рождество — это время сказки, время перемен и ожидания чудес. Все мы немного волшебники — мы дарим людям хорошее настроение, дарим своё творчество, частичку своего сердца, своей души. Поэтому были и такие впечатляющие результаты, и жаркая борьба за победу. Я поздравляю всех, кто победил в конкурсе», — обратилась она к собравшимся.

В творческой номинации «Забавы ради» победителем стала Аня Елохина. Она также получила от управления культуры специальный приз фестиваля «Рязань – забавами богата» за огромное количество зрительской поддержки. В номинации для рукодельниц «Новогодние фантазии» первое место заняла Настя Лазукова. В хлебосольной номинации «Рецепты от Забавы» с мастер-классами блюд от талантливых рязаночек первое место разделили Мария Анискина и Любовь Тимошина, набравшие одинаковое количество голосов.

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В культурно-досуговых учреждениях города тоже проводились новогодние конкурсы «Забавное оформление», «Новогодний я!», «Зима в объективе!», «Угадай слово», «Новогодние бродилки». Их победители также получили дипломы и ценные призы.

Для всех гостей церемонии выступила Лауреат Всероссийских и Международных конкурсов, золотая медалистка Молодежных Дельфийских игр России Ксения Морозова. Мероприятие продолжилось детской развлекательной программой «Рождественское чудо» с Дедом Морозом и Снегурочкой.