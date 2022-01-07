В Рязани наградили победителей «Новогоднего фестиваля забав»

7 января в Центральном парке культуры и отдыха подвели итоги «Новогоднего фестиваля забав», который проходил в преддверии Нового года в трёх номинациях: «Забавы ради», «Новогодние фантазии» и «Рецепты от Забавы». Участники присылали свои видеоролики, а с 21 декабря по 6 января прошло онлайн-голосование за лучшую работу.
Победителей поздравила начальник управления культуры администрации города Евгения Власова.
В творческой номинации «Забавы ради» победителем стала Аня Елохина. Она также получила от управления культуры специальный приз фестиваля «Рязань – забавами богата» за огромное количество зрительской поддержки. В номинации для рукодельниц «Новогодние фантазии» первое место заняла Настя Лазукова. В хлебосольной номинации «Рецепты от Забавы» с мастер-классами блюд от талантливых рязаночек первое место разделили Мария Анискина и Любовь Тимошина, набравшие одинаковое количество голосов.
В культурно-досуговых учреждениях города тоже проводились новогодние конкурсы «Забавное оформление», «Новогодний я!», «Зима в объективе!», «Угадай слово», «Новогодние бродилки». Их победители также получили дипломы и ценные призы.
Для всех гостей церемонии выступила Лауреат Всероссийских и Международных конкурсов, золотая медалистка Молодежных Дельфийских игр России Ксения Морозова. Мероприятие продолжилось детской развлекательной программой «Рождественское чудо» с Дедом Морозом и Снегурочкой.