В Рязани началась приёмка образовательных учреждений к новому учебному году

1 августа во всех районах города началась приемка образовательных учреждений к началу нового 2024/2025 учебного года., сообщает пресс-служба администрации Рязани.

В состав комиссий вошли специалисты управления образования и молодежной политики мэрии, представители депутатского корпуса, Совета руководителей образовательных учреждений и Общественного совета при управлении образования и молодежной политики.

В ходе комплексных осмотров оценивается общая готовность учреждений к началу образовательного процесса, работа по укреплению материально-технической базы и проведенный в учреждении ремонт, обеспечение антитеррористической безопасности, санитарное состояние учебных кабинетов и помещений, состояние прилегающей территории.

До 7 августа включительно будут проверены 99 детских садов, 67 школ, 15 учреждений дополнительного образования. Все замечания комиссий будут устранены до начала нового учебного года.