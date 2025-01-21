Вторник, 21 января, 2025
-5.5 C
Рязань
Общество

В Рязани на реализацию программ поддержки местных инициатив выделено 380 миллионов

Анастасия Мериакри

В Рязани стартовал приём заявок по программе поддержки местных инициатив. Об этом сообщает губернатор Рязанской области Павел Малков.

Жителям предлагают подать заявку по улучшению жизни в родном городе или селе. Улучшения помогут воплотить в жизнь местные власти.

«Вместе устанавливаем детские и спортивные площадки, памятники, приводим в порядок дворы, парки и скверы. По программе реализовано более 1350 проектов жителей», — пишет Павел Малков.

Как сообщает глава области, каждый год увеличиваем финансирование программы. В этом году выделено 377 миллионов рублей.

Реклама

В 2025 году особое внимание будет уделено проектам, посвящённым 80-летию Победы, Году защитника Отечества и памяти участников СВО. Эти заявки получат дополнительные баллы. 

«Надеюсь, что все муниципалитеты примут участие. Поручил главам взять на личный контроль информирование людей и подготовку заявок», — отмечает Малков.

Заявки принимаются до 7 февраля. Подробности и помощь в подготовке заявок — на официальном сайте и по телефонам: (4912) 29-05-30, (4912) 29-05-81, (4912) 29-05-63.

В Рязани на реализацию программ поддержки местных инициатив выделено 380 миллионов В 2025 году особое внимание будет уделено проектам, посвящённым 80-летию Победы, Году защитника Отечества и памяти участников СВО.

Материалы рубрики

© Информационное агентство 7info

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.