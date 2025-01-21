В Рязани на реализацию программ поддержки местных инициатив выделено 380 миллионов

В Рязани стартовал приём заявок по программе поддержки местных инициатив. Об этом сообщает губернатор Рязанской области Павел Малков.
Жителям предлагают подать заявку по улучшению жизни в родном городе или селе. Улучшения помогут воплотить в жизнь местные власти.
Как сообщает глава области, каждый год увеличиваем финансирование программы. В этом году выделено 377 миллионов рублей.
В 2025 году особое внимание будет уделено проектам, посвящённым 80-летию Победы, Году защитника Отечества и памяти участников СВО. Эти заявки получат дополнительные баллы.
Заявки принимаются до 7 февраля. Подробности и помощь в подготовке заявок — на официальном сайте и по телефонам: (4912) 29-05-30, (4912) 29-05-81, (4912) 29-05-63.