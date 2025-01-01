В Рязани целый район остался без света в новогоднюю ночь

В Рязани в новогоднюю ночь целый район остался без электричества. 1 января об этом сообщили местные жители, которые вынуждены были встречать Новый год без света.
По их словам, инцидент произошёл в посёлке Никуличи. Электроэнергию там отключили в 1.30. В РГРЭС приводят следующие улицы, попавшие под отключение:
- Рязанская;
- Пронская;
- Хлебная;
- 1-й Рязанский проезд;
- 1-я Нагорная;
- Никульчинская;
- 3-й Нефтезаводской проезд;
- Окружная дорога 197 км.
Конкретные сроки восстановления не называются. Отмечается, что электричество в домах пока не дали.