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Происшествия

В Рязани целый район остался без света в новогоднюю ночь

Валерия Мединская

В Рязани в новогоднюю ночь целый район остался без электричества. 1 января об этом сообщили местные жители, которые вынуждены были встречать Новый год без света.

По их словам, инцидент произошёл в посёлке Никуличи. Электроэнергию там отключили в 1.30. В РГРЭС приводят следующие улицы, попавшие под отключение:

  • Рязанская;
  • Пронская;
  • Хлебная;
  • 1-й Рязанский проезд;
  • 1-я Нагорная;
  • Никульчинская;
  • 3-й Нефтезаводской проезд;
  • Окружная дорога 197 км.

Конкретные сроки восстановления не называются. Отмечается, что электричество в домах пока не дали.

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