В Рязани благоустроят Аллею памяти погибших в СВО воинов

В 2023 году в рамках реализации проектов местных инициатив в Рязани благоустроят Аллею памяти воинов, погибших в зоне специальной военной операции. Об этом сообщила мэр Елена Сорокина 22 марта.

Этот проект будет реализовываться при поддержке областного правительства, в частности министерства по делам территорий и информационной политике и первого зампреда правительства Анны Росляковой. Градоначальник подчеркнула, что задача должна быть решена в срок и очень достойно.

50 заявленных от Рязани проектов прошли областной конкурсный отбор — на 20 инициатив больше, чем годом ранее. Глава городской администрации поблагодарила за новые возможности губернатора Павла Малкова и областное правительство.

Работа уже началась. Составлена дорожная карта, определены ответственные со стороны подразделений администрации. Все этапы реализации проектов будут проходить в тесном взаимодействии с жителями и депутатами.

В текущем году в Рязани появятся новые спортивные и детские площадки, пройдёт благоустройство небольших скверов. Также будут реализованы проекты по организации дорожно-тропиночной сети, ремонту дорог и освещения.

Отдалённым посёлкам планируется уделить особое внимание. Преображение ждёт знаковые места — к примеру, пройдёт второй этап благоустройства сквера Пушкина.

В 2022 году все запланированные местные инициативы были успешно реализованы. Елена Сорокина поблагодарила активистов за обратную связь и отметила, что жителей будут максимально открыто информировать о ходе реализации проектов местных инициатив.

Елена Сорокина: «Реализация местных инициатив, как и раньше, находится на моём личном контроле»