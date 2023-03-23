В Рязани благоустроят Аллею памяти погибших в СВО воинов

В 2023 году в рамках реализации проектов местных инициатив в Рязани благоустроят Аллею памяти воинов, погибших в зоне специальной военной операции. Об этом сообщила мэр Елена Сорокина 22 марта.
Этот проект будет реализовываться при поддержке областного правительства, в частности министерства по делам территорий и информационной политике и первого зампреда правительства Анны Росляковой. Градоначальник подчеркнула, что задача должна быть решена в срок и очень достойно.
50 заявленных от Рязани проектов прошли областной конкурсный отбор — на 20 инициатив больше, чем годом ранее. Глава городской администрации поблагодарила за новые возможности губернатора Павла Малкова и областное правительство.
Работа уже началась. Составлена дорожная карта, определены ответственные со стороны подразделений администрации. Все этапы реализации проектов будут проходить в тесном взаимодействии с жителями и депутатами.
В текущем году в Рязани появятся новые спортивные и детские площадки, пройдёт благоустройство небольших скверов. Также будут реализованы проекты по организации дорожно-тропиночной сети, ремонту дорог и освещения.
Отдалённым посёлкам планируется уделить особое внимание. Преображение ждёт знаковые места — к примеру, пройдёт второй этап благоустройства сквера Пушкина.
В 2022 году все запланированные местные инициативы были успешно реализованы. Елена Сорокина поблагодарила активистов за обратную связь и отметила, что жителей будут максимально открыто информировать о ходе реализации проектов местных инициатив.
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