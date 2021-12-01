В Рязань начала работать почта Деда Мороза

В предпраздничные дни юные рязанцы смогут отправить письмо новогоднему волшебнику. Почта Деда Мороза начала работать 1 декабря в рязанском Лесопарке, сообщает пресс-служба администрации.

Все желающие могут опустить в волшебный ящик письма для Дедушки. Он обязательно прочтет каждое и в новогоднюю ночь исполнит все желания, которые ребята оставили на бумаге.

Кроме того, написать письмо Деду Морозу можно не выходя из дома. Электронная почта у него появилась в прошлом году и вызвала большой интерес у детей и их родителей.

Отправить письмо и прикрепить к нему рисунок можно на адрес [email protected] На конверте не забудьте написать свое имя и обратный адрес с почтовым индексом.