В Подмосковье задержаны подростки, подозреваемые в поджогах электропоездов

В Московской области задержаны двое молодых людей, подозреваемых в поджогах электропоездов. Операцию провели транспортные полицейские совместно с сотрудниками УФСБ России и бойцами ОМОН «Меч» Росгвардии.

По данным следствия, злоумышленники действовали по указанию неизвестного куратора. Им обещали выплату более 150 тысяч рублей за выполнение поджогов. Первый инцидент произошёл в Лобне, однако попытка оказалась неудачной. После этого молодые люди совершили поджог электропоезда в Дмитрове.

Подозреваемые — молодые люди 2001 и 2004 годов рождения. Их личности установили в ходе оперативно-разыскных мероприятий на станции Москва-Савёловская. Задержание произошло по месту их проживания.

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На данный момент возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, направленное на установление всех обстоятельств преступлений и личности куратора.