В Подмосковье ревнивый мужчина убил жену и себя

Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения трупов мужчины и женщины в подмосковных Люберцах, пишет МК.

Как стало известно, 31-летняя москвичка пришла навестить 54-летнюю маму, проживающую вместе с 48-летним мужем. Ей никто не открывал дверь. В итоге женщина вызвала полицию, которая вскрыла дверь.

В жилище открылась страшная картина: постояльцы были мертвы. На теле женщины были видны ножевые ранения, а на полу и стенах – много крови.

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По словам соседей, накануне вечером из этого жилища доносились громкие крики и ругань. По предварительной версии, мужчина приревновал жену и устроил скандал. В итоге злоумышленник сначала расправился с жертвой, а потом покончил с собой.