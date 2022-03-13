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Воскресенье, 13 марта, 2022

В Петербурге задержали подозреваемых в поджоге девяти автомобилей

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В Петербурге задержали подозреваемых в поджоге девяти автомобилей

Александр Ильин
арест

13 марта в Санкт-Петербурге полиция задержала двух подозреваемых в поджоге девяти автомобилей в поселке Новоселье, сообщает ТАСС.

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Информация о поджоге поступила утром 10 марта. Огонь полностью уничтожил автомобили Toyota, BMW и Ford, а также повредил машины марок Land Rover, Ford, Opel, Lada и Mazda. 

В ходе оперативно-разыскных мероприятий задержан 38-летний мужчина и его 30-летний подельник. Оба ранее были судимы. Мотив преступления устанавливается. 

Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ).

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