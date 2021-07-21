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Среда, 21 июля, 2021
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В Пензе в больнице умерших пациентов провозили мимо живых

Никита Брыкин
В Пензе в больнице умерших пациентов провозили мимо живых
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Житель Пензы опубликовал в соцсети «ВКонтакте» фотографию, на которой видно, что в вестибюле медицинского учреждения стоит каталка с мертвым телом, упакованным в черный мешок.

По его словам, инцидент произошел в приемнике 5-й городской больницы в хирургическом корпусе на улице Краснова.

«И трупы, и ковидных провозят сквозь всю очередь пациентов, которые ожидают своих экстренных врачей часами», – написал автор публикации.

Руководство областной больницы, к которой присоединили медучреждение, отметило, что в здании есть дебаркадер приемного отделения. Вынос и последующая транспортировка тел осуществляется именно через него, поскольку другого выхода не предусмотрено.

Подчеркивается, что пациенты с коронавирусом там не лечатся. Администрация лечебного учреждения извинилась перед пациентами за произошедшее.

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