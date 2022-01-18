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Вторник, 18 января, 2022
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В Орле влюбленный сосед требовал от женщины отдать ему 14-летнюю дочь, угрожая убийством

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Возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего жителя Орла по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», пишут Орловские новости.

В 2020 году злоумышленник заприметил 14-летнюю девочку. Он написал ей в социальной сети и сделал невинный комплимент о красоте глаз. Мужчина продолжил писать в январе 2022 года. Сообщения стали более навязчивыми и конкретными.

«Ты знаешь, что такое мужчина и женщина», – писал педофил.

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В итоге девочка пожаловалась маме. Встретив в магазине навязчивого соседа, женщина решилась вызвать его на откровенный разговор. Они пришли домой к мужчине, где шокированная орловчанка увидела на стене огромное сердце, в центре которого было написано имя ее дочери.

«Отдай мне ее. У тебя есть второй ребенок, она тебе не нужна. Она должна быть моей. Если она не будет моей, я ее убью», – заявил преступник.

Женщина обратилась в правоохранительные органы. На данный момент мужчине назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

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