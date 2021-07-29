В Омске живодер в прямом эфире распилил щенка

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Суд вынес приговор 44-летниму жителю Омска, который вел прямую трансляцию пыток щенка, а потом предложил этот ролик крупному паблику в соцсетях, пишет КП.

Когда началась шумиха, автор ролика удалил и эту запись, и фейковый аккаунт, с которого ее залил. Вскоре удалось установить личность злоумышленника. Его задержали полицейские.

На допросе мужчина пояснил, что его собака родила троих щенков. Двоих он утопил в ведре, последнего пообещал соседке, однако она отказалась от него. Тогда садист расчленил щенка и снял, как тот умирает на видео.

В рамках уголовного дела о жестоком обращении с животными злоумышленнику грозило до пяти лет колонии. В итоге его оправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу.