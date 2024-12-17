В ноябре в Рязанской области родились Мира и Артемий

ГУ ЗАГС Рязанской области поделилось информацией о самых популярных и редких именах, которые родители выбирали для новорождённых в ноябре 2024 года.

Всего в Рязанской области в ноябре зарегистрировали 548 малышей: 265 девочек и 283 мальчика.

Популярные имена:

Девочки:

Анна, София — 13 малышек

— 13 малышек Виктория — 11

— 11 Мирослава — 10

— 10 Арина, Василиса — по 9

— по 9 Мария, Дарья, Ева — по 8

Мальчики:

Александр — 24 малыша

— 24 малыша Максим — 16

— 16 Михаил — 14

— 14 Роман, Матвей — по 10

— по 10 Егор, Никита — по 7

Редкие имена:

Девочки:

Елизавета

Антонина

Зоя

Влада

Алёна

Мира

Мальчики:

Ефим

Денис

Валерий

Вадим

Артур

Артемий

Рязанцы продолжают сочетать классику с необычными вариантами, выбирая имена как из числа многолетних фаворитов, так и редких, что добавляет новорожденным уникальности.