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В ноябре в Рязанской области родились Мира и Артемий

Алексей Самохин

ГУ ЗАГС Рязанской области поделилось информацией о самых популярных и редких именах, которые родители выбирали для новорождённых в ноябре 2024 года.

Всего в Рязанской области в ноябре зарегистрировали 548 малышей: 265 девочек и 283 мальчика.

Популярные имена:

Девочки:

  • Анна, София — 13 малышек
  • Виктория — 11
  • Мирослава — 10
  • Арина, Василиса — по 9
  • Мария, Дарья, Ева — по 8

Мальчики:

  • Александр — 24 малыша
  • Максим — 16
  • Михаил — 14
  • Роман, Матвей — по 10
  • Егор, Никита — по 7

Редкие имена:

Девочки:

  • Елизавета
  • Антонина
  • Зоя
  • Влада
  • Алёна
  • Мира

Мальчики:

  • Ефим
  • Денис
  • Валерий
  • Вадим
  • Артур
  • Артемий

Рязанцы продолжают сочетать классику с необычными вариантами, выбирая имена как из числа многолетних фаворитов, так и редких, что добавляет новорожденным уникальности.

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