В ноябре в Рязанской области родились Мира и Артемий

ГУ ЗАГС Рязанской области поделилось информацией о самых популярных и редких именах, которые родители выбирали для новорождённых в ноябре 2024 года.
Всего в Рязанской области в ноябре зарегистрировали 548 малышей: 265 девочек и 283 мальчика.
Популярные имена:
Девочки:
- Анна, София — 13 малышек
- Виктория — 11
- Мирослава — 10
- Арина, Василиса — по 9
- Мария, Дарья, Ева — по 8
Мальчики:
- Александр — 24 малыша
- Максим — 16
- Михаил — 14
- Роман, Матвей — по 10
- Егор, Никита — по 7
Редкие имена:
Девочки:
- Елизавета
- Антонина
- Зоя
- Влада
- Алёна
- Мира
Мальчики:
- Ефим
- Денис
- Валерий
- Вадим
- Артур
- Артемий
Рязанцы продолжают сочетать классику с необычными вариантами, выбирая имена как из числа многолетних фаворитов, так и редких, что добавляет новорожденным уникальности.