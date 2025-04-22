В Москве стартовали съёмки 13-го сезона сериала «Склифосовский»

В столице начались съёмки нового, тринадцатого сезона популярного медицинского сериала «Склифосовский». Об этом сообщила пресс-служба телеканала «Россия».

Главные роли в проекте вновь исполняют Максим Аверин, Мария Куликова, Елена Яковлева, Андрей Ильин, Дмитрий Миллер, Ольга Павловец, Нина Усатова, Александр Сирин и другие актёры. Режиссёром сезона осталась Юлия Краснова.

Производство многосерийной драмы организовано телекомпанией «Россия». Онлайн-премьера новых эпизодов запланирована на медиаплатформе «Смотрим», телевизионная трансляция выйдет в эфир на канале «Россия».

Реклама

События нового сезона разворачиваются спустя год после финала предыдущей части. Главным героям предстоит пережить перемены как в профессиональной, так и в личной жизни. Персонаж Максима Аверина — доктор Брагин — вновь сталкивается с непростыми вызовами на работе и в семье. Его супругу Марину беспокоит неожиданное возвращение бывшего мужа, и этот факт становится поводом для конфликта, способного разрушить отношения между главными героями.

Павлова, которую играет Елена Яковлева, назначена на пост главврача после внезапной смерти Полонского. Новая должность приносит не только ответственность, но и внутреннее напряжение, которое усиливается непростыми отношениями с Кривицким (Андрей Ильин). Ещё одна сюжетная линия связана с Хромовым (Александр Сирин), которому поручено наставничество над двумя начинающими ординаторами. Молодые врачи будут учиться справляться с высокой нагрузкой и принимать трудные решения в условиях экстренной медицины.

В интервью журналистам Максим Аверин подчеркнул, что 13-й сезон «Склифосовского» станет одним из самых насыщенных за всю историю проекта.

«Мой герой столкнется с профессиональными вызовами, которые заставят его пересмотреть свои принципы. И, конечно, будут новые личные испытания. Но, как всегда, Брагин будет бороться — за жизни пациентов, за тех, кого любит, и за себя», — рассказал актёр.

Режиссёр проекта Юлия Краснова рассказала, что в новом сезоне зрителям предстоит увидеть редкие медицинские случаи. В частности, врачи столкнутся с пациентом, страдающим митоманией — состоянием, при котором человек патологически врёт, порой даже не осознавая этого.

«Вы сидите в приёмном отделении. Вам плохо, вам больно, вы ждёте помощи… Наша задача — не только оказать медицинскую помощь, но и поддержать пациента психологически. Иногда люди приходят за советом, за эмпатией», — пояснила Краснова.

Съёмки новых серий проходят в Москве и Московской области.

Фото телеканала «Россия».