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Суббота, 17 июля, 2021
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В Москве мигрант изнасиловал и убил 75-летнюю пенсионерку

Никита Брыкин
В Москве мигрант изнасиловал и убил 75-летнюю пенсионерку
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Суд вынес приговор 29-летнему уроженцу Таджикистана Адхаму Кузиеву, которого признали виновным в убийстве, изнасиловании и разбойном нападении, пишет МК.

Инцидент произошел 26 января прошлого года. Мужчина выпивал с приятелем во дворе на улице Гарибальди. Он жаловался, что проблемы с деньгами после того, как работодатель задержал зарплату, а жена родила третьего ребенка.

В итоге злоумышленник решил напасть на 75-летнюю пенсионерку. Он довел женщину до подъезда ее дома на улице Архитектора Власова. Гастарбайтер ворвался в квартиру жертвы, проигнорировал просьбы хозяйки немедленно покинуть ее дом.

Потерпевшая продолжала кричать: «Воруют!» и «Помогите!». В какой-то момент преступнику показалось, что на помощь женщине собирается прийти кто-то из соседей. Тогда он толкнул старушку на пол, изнасиловал и убил.

После этого мигрант присвоил себе более 40 тысяч рублей жертвы, скрылся через окно и в это время потерял более половины денежной суммы. Подозреваемый был задержан при попытке покинуть Россию. Его приговорили 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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