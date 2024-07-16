В Милославском районе от канализационных газов погиб рабочий

На производстве в поселке Центральный Милославского района произошел несчастный случай, в результате которого погиб человек и двое пострадали. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Трагедия произошла на предприятии МКП «ЖКХ Милославское» утром 16 июля. Рабочие чистили канализационный коллектор. В результате 61- летний работник отравился канализационными газами и скончался. Двое других сотрудников госпитализированы.

Прокуратура организовала проверку по факту несчастного случая. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.