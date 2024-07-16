Вторник, 16 июля, 2024

В Милославском районе от канализационных газов погиб рабочий

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

Фото: t.me/prokrzn

На производстве в поселке Центральный Милославского района произошел несчастный случай, в результате которого погиб человек и двое пострадали. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Трагедия произошла на предприятии МКП «ЖКХ Милославское» утром 16 июля. Рабочие чистили канализационный коллектор. В результате 61- летний работник отравился канализационными газами и скончался. Двое других сотрудников госпитализированы.

Прокуратура организовала проверку по факту несчастного случая. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Малков раскритиковал организацию пляжного отдыха в Рязанской области

Опубликована программа фестиваля «Старая Рязань» 20 июля

В Рязанской области повысили качество обслуживания на железнодорожном транспорте

Стало известно, кто в Рязани может заработать больше 100 тысяч

В Красноярском крае женщина заставила сына выпить чистящее средство

С августа в России хотят усложнить оплату мобильной связи

В работе выставки животных «Живые Тропики» в Рязани нашли нарушения

Работники Рязанской НПК провели благоустройство в деревне Турлатово 

Участнику СВО из Касимовского района восстановили паспорт за один день

Телеканал НТВ завершил съёмки седьмого сезона сериала «Невский»

В Захаровском районе в ДТП попали два мотоциклиста

Смертельная авария произошла в Михайловском районе