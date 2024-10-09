Среда, 9 октября, 2024

В Михайловском районе отремонтировали мост через Проню

Автор: Валерия Мединская

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В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Михайловском районе завершился ремонт железобетонного моста через реку Проня. Искусственное сооружение входит в состав региональной автодороги Киндяково — Малинки — Иваньково, связывающей ряд населенных пунктов. Кроме того, по этой дороге проходит часть школьного маршрута.

К ремонту сооружения специалисты подрядной организации приступили в апреле этого года. На время работ пропуск транспорта осуществлялся по одной из сторон моста. Строители демонтировали изношенные конструкции, отремонтировали мостовое полотно, береговые опоры, положили слои гидроизоляции и асфальтобетона, привели к нормативу основание дороги на подходах к мосту. Также на искусственном сооружении были смонтированы барьерное ограждение и лестничные сходы, установлены новые дорожные знаки и нанесена разметка. Объект введен в эксплуатацию.

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Михайловском районе в этом году в нормативное состояние также привели железобетонный мост через реку Кудесна, расположенный у поселка Трепольский.

Всего же в регионе в этом году по нацпроекту отремонтируют 12 искусственных сооружений, входящих в состав дорог регионального и межмуниципального значения.

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