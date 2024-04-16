В марте в Рязанской области родились Белояр и Еремей

ГУ ЗАГС Рязанской области назвало редкие и популярные имена, которые рязанцы давали своим детям в марте 2024 года.

Наиболее популярными именами девочек стали: София, Анна, Мария, Виктория, Ева, Ксения, Василиса, Алиса, Елизавета, Александра, Ульяна.

Мальчиков чаще всего называли: Иван, Артём, Александр, Арсений, Максим, Егор, Тимофей, Ярослав, Андрей, Марк, Сергей, Матвей, Лев, Дмитрий, Николай, Роман.

В числе редких имён для девочек названы: Аврора, Анисия, Анфиса, Ариана, Ассоль, Виталина, Диана, Евгения, Илона, Карина, Любовь, Наталья, Оксана, Станислава, Яна.

Непопулярными именами для мальчиков в первый месяц весны стали: Аким, Белояр, Вячеслав, Демид, Денис, Еремей, Илья, Лука, Марат, Олег, Роберт, Ростислав, Святослав, Тимур.