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Понедельник, 31 мая, 2021
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В Липецке подросток попал в ДТП в центре города

Никита Брыкин
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Вечером в субботу, 29 мая, на улице Первомайской в Липецке произошла авария с участием подростка, пишет портал «Город 48».

В пресс-службе УМВД России по Липецкой области рассказали, что 14-летний парень переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу рядом с цветочным сквером.

В итоге 29-летний водитель иномарки «Chevrolet» совершил наезд на пешехода, который, к счастью, оказался несущественным. Юному липчанину не потребовалась госпитализация.

Известно, что пострадавшего осмотрели врачи, после чего юношу отпустили домой.

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