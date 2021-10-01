В Липецке не заработала система безналичной оплаты проезда транспортными картами

Журналисты портала Город 48 обратили внимание, что в Липецке до сих пор не работает система безналичной оплаты проезда транспортными картами.

В публикации говорится, что в терминалы оплаты проезда транспортными картами в автобусах и трамваях остались разобранными или залепленными скотчем.

В областном управлении дорог и транспорта отметили, что работы по восстановлению работоспособности системы продолжаются.

Липчан призвали немного подождать. При этом, как отметили в ведомстве, специалистам удалось сохранить персональную информацию и денежные средства на картах граждан.