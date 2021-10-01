8 C
Рязань
Пятница, 1 октября, 2021
spot_img
На главнуюНовости мира

В Липецке не заработала система безналичной оплаты проезда транспортными картами

Никита Брыкин
В Липецке не заработала система безналичной оплаты проезда транспортными картами

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Журналисты портала Город 48 обратили внимание, что в Липецке до сих пор не работает система безналичной оплаты проезда транспортными картами.

В публикации говорится, что в терминалы оплаты проезда транспортными картами в автобусах и трамваях остались разобранными или залепленными скотчем.

В областном управлении дорог и транспорта отметили, что работы по восстановлению работоспособности системы продолжаются.

Липчан призвали немного подождать. При этом, как отметили в ведомстве, специалистам удалось сохранить персональную информацию и денежные средства на картах граждан.

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,677ЧитателиЧитать
1,520ЧитателиЧитать

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]