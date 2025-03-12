В селе Паниковец Елецкого района обнаружили трупный яд в святом источнике, пишет издание « Новости Липецка ».

Жители улицы Садовая нашли в русле родника, почитаемого местными православными как святыня, разложившийся труп барана.

«Источник регулярно посещают не только жители села, но и паломники из Ельца и окрестностей», — говорится в публикации.

Общественница Ирина Дудорова уточнила, что вода может быть отравлена трупным ядом, это угрожает здоровью сотен людей. Она направила обращения в прокуратуру, Росприроднадзор и администрацию региона.

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Проблема, по словам местных жителей, связана с овцеводством, которым занимаются переселенцы из Таджикистана. Ситуация рискует вылиться в социальный конфликт местных жителей с приезжими.