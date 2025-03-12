В селе Паниковец Елецкого района обнаружили трупный яд в святом источнике, пишет издание «Новости Липецка».
Жители улицы Садовая нашли в русле родника, почитаемого местными православными как святыня, разложившийся труп барана.
Общественница Ирина Дудорова уточнила, что вода может быть отравлена трупным ядом, это угрожает здоровью сотен людей. Она направила обращения в прокуратуру, Росприроднадзор и администрацию региона.
Проблема, по словам местных жителей, связана с овцеводством, которым занимаются переселенцы из Таджикистана. Ситуация рискует вылиться в социальный конфликт местных жителей с приезжими.