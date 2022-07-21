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В Ленинградской области ищут убийцу женщины в подъезде в Кудрово

Фото СУ СКР по Рязанской области

Правоохранительные органы разыскивают убийцу женщины, тело которой с двумя ранениями в голову нашли в подъезде дома в городе Кудрово, сообщили в пресс-службе СУСК по Ленинградской области.

«Сегодня в подъезде дома по улице Венской в городе было обнаружено тело женщины 1977 г. р. с не менее 2 огнестрельными ранениями в области головы», — говорится в сообщении пресс-службы СК региона.

По результатам предварительного следствия установлено, что утром 21 июля 2022 года неизвестный, находясь у квартиры в подъезде дома, произвел не менее 2 выстрелов в голову потерпевшей, от которых женщина скончалась на месте.

Сейчас следственно-оперативной группой произведен осмотр места происшествия, изъята гильза от пистолета, просмотрены камеры видеонаблюдения, допрошены свидетели. Назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы.

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