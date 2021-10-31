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Воскресенье, 31 октября, 2021
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В Кызыле ранее судимый родственник выкинул из окна двух девочек

Александр Ильин
Изображение Anja🤗#helpinghands#stayathome #solidarity#stays healthy🙏 с сайта Pixabay

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В Туве 23-летний ранее судимый мужчина выкинул из окна двух девочек 9 и 14 лет. Их тела обнаружили под окнами жилого дома, сообщает РЕН ТВ.

По информации издания, родственник выбросили детей, потому что те его не случались. Одна из девочек скончалась на месте, другая — в больнице.

Выяснилось, что мужчина находился в федеральном розыске за угон автомобиля. Мать, которая ранее семь раз была судима, в том числе за неисполнение родительских обязанностей, оставила его присматривать за детьми.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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