В Краснодарском крае двух пенсионеров застрелили из ружья

- Advertisement -

В среду, 14 июля, в небольшой станице Краснооктябрьской Тихорецкого района застрелили из ружья двух пенсионеров. Об этом сообщает «КП — Кубань«.

Все произошло в доме на улице Зеленой. Именно там проживали 83-летний Виктор и его 82-летняя супруга Нелли. В тот день к ним вечером ворвался неизвестный с ружьем и начал стрелять в пенсионеров.

Местные жители слышали около трех выстрелов. Пожилые люди получили смертельные ранения в головы. Соседи считают, что подозреваемый убил супругов прямо в кровати.

Тела погибших обнаружил в тот же день родственник. Сам преступник скрылся с места преступления с ружьем.

Некоторые предполагают, что к произошедшему причастен родственник убитых. Все дело в наследстве.

У подозреваемого был родственник, который не имел семьи. Когда он умер в больнице, то в завещании значилось, что единственным наследником признается 32-летний мужчина. Однако после за собственность родственника решила побороться его двоюродная сестра.

Соседи считают, что погибшая Нелли могла встать на сторону этой сестры, так как они являются родственниками.

Однако правоохранители не нашли на данный момент фактов, доказывающих его причастность к убийству.

В настоящее время преступник все еще на свободе. С собой у мужчины может быть ружье 12-го калибра.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело.