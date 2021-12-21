В Костроме пойдет под суд известная школа танцев

Суд рассмотрит протокол в отношении школы танцев «Свои люди» в Костроме, пишет портал Kostroma.Today.

Заведение обвиняют в нарушении санитарно-эпидемиологических правил. В ходе проверки выяснилось, что сотрудники не уточняли у посетителей информацию о состоянии их здоровья и возможных контактах с больными COVID-19.

«Не обеспечивалось соблюдение социального дистанцирования в местах общего пользования не менее 1,5 метра с помощью сигнальной разметки, сама сигнальная разметка отсутствовала», – говорится в сообщении суда.

Соответствующий протокол передали в суд, его рассмотрят 23 декабря.