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Вторник, 21 декабря, 2021
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В Костроме пойдет под суд известная школа танцев

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Суд рассмотрит протокол в отношении школы танцев «Свои люди» в Костроме, пишет портал Kostroma.Today.

Заведение обвиняют в нарушении санитарно-эпидемиологических правил. В ходе проверки выяснилось, что сотрудники не уточняли у посетителей информацию о состоянии их здоровья и возможных контактах с больными COVID-19.

«Не обеспечивалось соблюдение социального дистанцирования в местах общего пользования не менее 1,5 метра с помощью сигнальной разметки, сама сигнальная разметка отсутствовала», – говорится в сообщении суда.

Соответствующий протокол передали в суд, его рассмотрят 23 декабря.

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