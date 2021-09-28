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Вторник, 28 сентября, 2021
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В Ивановской области пожаловались на холод в новом детском саду

Никита Брыкин
В Ивановской области пожаловались на холод в новом детском саду

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В Кохме родители жалуются на холод в детском саду «Осьминожки», который ввели в эксплуатацию в этом году, пишет Ivanovo News.

Отопление в городе дали 15 сентября, однако, как рассказали местные жители, в учреждении было всего 16-17 градусов, из-за чего дети начали болеть.

Также родители указали на неизолированную дверь аварийного выхода, через которую активно уходит тепло. В итоге воспитанников приходится кутать в теплые штаны, кофты, переобувать в теплые ботинки.

Заведующая детским садом Марина Яровицына объяснила случившееся сбоем в современной умной электронной системе отопления. Она отметила, что после корректировка температуры в помещениях стало теплее – до 20-23 градуса.

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