Накануне в Екатеринбурге умерла девочка после шести дней в больнице, куда она попала после трагедии в детском саду № 180, написал E1.RU.

Во время прогулки 25 января малышка залезла на горку и пыталась скатиться с нее, но зацепилась шарфом и начала задыхаться. Воспитательница упустила ребенка из виду на десять минут. Женщина увидела, что девочка застряла подбородком и затылком между ступеней лестницы.

«Сначала она (сотрудница детсада. – Прим. Ред.) попыталась выдернуть ее за ноги, но не смогла. Через несколько секунд ребенка удалось вытолкнуть. Воспитатель достала ее и на руках занесла в группу», – говорится в публикации.

Знакомые семьи сообщили, что девочку воспитывали приемные родители. Они отказываются от комментариев и готовятся к похоронам.

В детском саду отметили, что очень переживают из-за случившегося: «То, что произошло, — больно и страшно».

В городском департаменте образования пообещали снести опасную горку в ближайшее время. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».