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В ДТП в Стерлитамакском районе погиб человек, трое пострадали

В Стерлитамакском районе Башкирии произошло ДТП с погибшим. Подробности сообщила пресс-служба республиканского УГИБДД.

Авария произошла на 35 км автодороги Стерлитамак-Красноусольский. По имеющейся на данный момент информации, столкнулись «Опель Астра» и встречный «Джили Эмгранд».

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «Джили» от полученных травм скончался. Медицинская помощь потребовалась водителю «Опеля», и её двум несовершеннолетним детям. С различными травмами они госпитализированы.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего уточняются.

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