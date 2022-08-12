В ДТП в Стерлитамакском районе погиб человек, трое пострадали

В Стерлитамакском районе Башкирии произошло ДТП с погибшим. Подробности сообщила пресс-служба республиканского УГИБДД.

Авария произошла на 35 км автодороги Стерлитамак-Красноусольский. По имеющейся на данный момент информации, столкнулись «Опель Астра» и встречный «Джили Эмгранд».

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «Джили» от полученных травм скончался. Медицинская помощь потребовалась водителю «Опеля», и её двум несовершеннолетним детям. С различными травмами они госпитализированы.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего уточняются.