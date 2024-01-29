Понедельник, 29 января, 2024
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В ДТП в Скопинском районе погиб человек, двое травмированы

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В результате ДТП в Скопинском районе Рязанской области погиб человек, двое травмированы. Подробности аварии сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В субботу, 27 января, в 13:15 на 251-м километре автодороги Р-22 «Каспий» 48-летний житель Московской области, управлявший автомобилем Lada XRAY, столкнулся с автомобилем Ford Focus 32-летнего жителя Московской области и грузовиком DAF под управлением 33-летнего жителя Азербайджана.

Житель Московской области погиб, водитель автомобиля «Форд Фокус» и его 26-летняя пассажирка получили травмы. Людям потребовалась медицинская помощь.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, обстоятельства аварии уточняются.

В ДТП в Скопинском районе погиб человек, двое травмированы
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