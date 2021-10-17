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Воскресенье, 17 октября, 2021
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В Чите арестовали подростка, обвиняемого в убийстве 14-летней девочки

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Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте подростка, которого обвиняют в убийстве в Чите, сообщили в пресс-службе СУ СК по Забайкальскому краю.

Инцидент произошел 14 октября в поселке Текстильщиков. По версии следствия, обвиняемый убил 14-летнюю девочку.

Ранее издание Чита.ру сообщало, что причиной жестокого убийства могла стать неразделенная любовь.

По предварительным данным, мальчик не был готов к прекращению отношений, в то время как девочка хотела расстаться. В итоге парень нанес жертве около десятка ножевых ранений.

Оба подростка на момент инцидента были трезвы, следов наркотиков также не обнаружено.

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