В Чите арестовали подростка, обвиняемого в убийстве 14-летней девочки

Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте подростка, которого обвиняют в убийстве в Чите, сообщили в пресс-службе СУ СК по Забайкальскому краю.

Инцидент произошел 14 октября в поселке Текстильщиков. По версии следствия, обвиняемый убил 14-летнюю девочку.

Ранее издание Чита.ру сообщало, что причиной жестокого убийства могла стать неразделенная любовь.

По предварительным данным, мальчик не был готов к прекращению отношений, в то время как девочка хотела расстаться. В итоге парень нанес жертве около десятка ножевых ранений.

Оба подростка на момент инцидента были трезвы, следов наркотиков также не обнаружено.