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Суббота, 17 июля, 2021
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В Черкесске педофил изнасиловал и убил восьмиклассницу «из-за галлюцинаций»

Никита Брыкин
В Черкесске педофил изнасиловал и убил восьмиклассницу «из-за галлюцинаций»
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Продолжается разбирательство в отношении 34-летнего жителя Черкесска Руслана Чотчаева, который подозревается в убийстве и изнасиловании восьмиклассницы, пишет Лайф.

В тот роковой день 14-летняя девочка ушла в магазин и не вернулась. Злоумышленник попытался сбить правоохранителей с толку. Мужчина заявил, что школьницу бьет мать, и она сбежала из дома. В это время мертвый ребёнок лежал у него в квартире.

Чотчаева поймали, когда он пытался вывезти труп, однако попался при прочесывании местности стражами порядка. Тогда стал утверждать=, что вышел на пробежку и наткнулся на труп.

Позже педофил рассказал, что убил девочку «из-за галлюцинаций». Он попросил ее помочь «вставить флешку», после чего набросился на жертву. Злоумышленник заявил, что потерпевшая «сама разделась», а во время полового акта у нее «выросли рога и уши, а лицо покрылось волдырями». В итоге изверг задушил ее леской «от испуга»,

Ранее Чотчаев судим за изнасилование и убийство шестилетней девочки. Из колонии он вышел в 2019 году.

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